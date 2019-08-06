Пекин, 6 августа, 2019, 22:11 — ИА Регнум. Министерство культуры и туризма КНР выступило с предостережением к иностранным туристам о необходимости строгого соблюдения принципов и мер безопасности во время сезона наводнений, который, по ожиданиям ученых, продлится до конца текущего месяца, сообщает 6 августа Синьхуа.

jensjunge Туристы в КНР

Туристам рекомендовано обращать внимание на прогнозы погоды на различных туристических направлениях, а также отказаться от проведения мероприятий на открытом воздухе в неблагоприятных погодных условиях, особенно при грозах.

Большую опасность, как следует из предостережения, представляют собой путешествия по горным районам, где частыми являются стихийные бедствия — оползни, камнепады, сели и внезапные наводнения.

Министерство напоминает о необходимости брать с собой аптечки, лекарства и предметы первой помощи.

Согласно долгосрочным прогнозам, предупреждают туристов, в северных районах Китая ожидается сравнительно большее, чем обычно, количество осадков, а южные регионы с большой вероятностью поразит аномальная жара.