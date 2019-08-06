Пекин, 6 августа, 2019, 22:10 — ИА Регнум. В Китае с глубоким сожалением восприняли риторику министерства финансов США, которое охарактеризовало КНР как «страну-манипулятора» с курсом национальной валюты, сообщает 6 августа Синьхуа со ссылкой на заявление Народного банка Китая (НБК).

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар и Юань

Действия американского минфина названы «произвольной и односторонней протекционистской практикой, которая наносит серьёзный ущерб международным правилам и оказывает негативное влияние на мировую экономику и финансовые рынки». В заявлении содержится призыв к США вернуться на «рациональный и честный путь».

При этом НБК второй раз за последние дни подчеркивает, что колебания курса юаня, который является самой сильной валютой среди стран G20, являются отражением спроса и предложения. Сам регулятор прилагает усилия для поддержания стабильности и сбалансированности обменного курса.

Отметим, что в течение 5−6 августа отмечены колебания обменного курса юаня в сторону его снижения к доллару и другим мировым валютам.