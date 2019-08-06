Сочи, Краснодарский край, 6 августа, 2019, 22:02 — ИА Регнум. В ходе многочисленных проверок в Сочи были выявлены более 200 незаконных частных гостиниц, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство и не стоящих на учете в налоговой службе. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

Цитата из к/ф «Три плюс два». Реж. Генрих Оганисян. 1963. СССР «Дикари»

В Сочи начали рейды по объектам размещения, построенным на землях с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство». Сотрудники администрации города, а также налоговые инспекторы проверяют частные гостиницы.

В ходе таких проверок было обнаружено около 200 фактически нелегальных гостиниц. По факту собственники жилья занимаются бизнесом, сдают комнаты в аренду, но свои доходы скрывают.

Стоит отметить, что на юге России это практически повсеместная практика — сдача местными жителями своего жилья в аренду в летний период. Для многих семей это основной источник дохода на весь год.