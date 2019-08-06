Нью-Йорк, США, 6 августа, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Совет Безопасности должны выступить против односторонних санкций США в отношении Венесуэлы. Об этом заявил на пресс-конференции 6 августа постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, официальный Каракас направил письма Генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности, в которых указано, что международное сообщество должно осудить «незаконные меры в отношении одной из стран — членов ООН».

«Совет Безопасности должен вмешаться в эту ситуацию и предпринять меры, основываясь на Уставе ООН», — подчеркнул венесуэльский дипломат.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех государственных активов Венесуэлы на территории Соединённых Штатов. Для физических и юридических лиц США теперь также установлен запрет на ведение дел с законным правительством Венесуэлы и его представителями.

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