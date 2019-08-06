Курск, 6 августа, 2019, 21:53 — ИА Регнум. При уполномоченном по правам ребенка в Курской области создан Совет отцов. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

freestocks-photos Отец и сын

Члены Совета отцов будут заниматься профилактической работой, касающейся безопасности детства и позиционирования отцовства в регионе.

«Совет отцов займется общественной работой, они будут выезжать в детские оздоровительные лагеря, сады, школы, а также принимать участие в проверках объектов детской инфраструктуры», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.