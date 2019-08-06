Вашингтон, 6 августа, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Одной из причин выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало наличие большого числа подобных ракет у Китайской Народной Республики. Об этом сегодня, 6 августа, в эфире телеканала Fox News заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Gage Skidmore Джон Болтон

Он напомнил о заявлении министра обороны США Марка Эспера, который ранее сказал, что США намерены рассмотреть вопрос о размещении ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке.

«Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать», — сказал Болтон.

Он подчеркнул, что ситуация с Китаем была одной из основных причин, по которым президент США Дональд Трамп решил выйти из ДРСМД.