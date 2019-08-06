Одесса, Украина, 6 августа, 2019, 21:33 — ИА Регнум. На Украине в одной из районных больниц Одесской области взорвалась граната, сообщает 6 августа информагентство УНИАН со ссылкой на местную полицию.

Граната

По данным правоохранителей, в результате взрыва в Раздельнянской центральной районной больнице погибли два человека.

На данный момент известно, что взрыв прогремел в пищеблоке медучреждения.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранительных органов Украины, с февраля 2014 года на руках у населения страны накопилось от нескольких сот тысяч до двух млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия.

Ситуация усугубляется непрерывным потоком оружия и боеприпасов, поступающих на чёрный рынок Украины из зоны карательной операции против народа Донбасса.