Курск, 6 августа, 2019, 21:21 — ИА Регнум. В Курске в рамках расследования уголовного дела о смерти двухлетнего ребенка в больнице установлена предварительная причина смерти младенца. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Рикардо Канальс-и-Льямби. Больной ребёнок. 1903

Ребёнок попал в клиническую инфекционную больницу имени Н. А. Семашко 22 июня с предварительным диагнозом «ОРВИ», затем был переведён в реанимацию и умер через несколько дней. Как уже сообщало ИА REGNUM, родители в смерти их ребёнка обвинили медиков. 6 июля было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По предварительным данным, ребёнок умер от печёночной недостаточности, обусловленной субмассивным некрозом печени. Расследование уголовного дела продолжается, к нему привлекли экспертов из нескольких регионов.