Железногорск, Курская область, 6 августа, 2019, 21:11 — ИА Регнум. В Курской области апелляционная инстанция обязала Железногорскую городскую больницу № 2 выплатить два миллиона рублей родителям погибшей во время операции пациентки. Об этом сообщила пресс-служба Железногорского районного суда.

В качестве компенсации морального вреда, причиненного родителям женщины из-за действий проводившего операцию медика, Курский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда до миллиона рублей для каждого из истцов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22-летняя пациентка погибла во время плановой операции 12 декабря 2016 года из-за врачебной ошибки. Оперировавшего её хирурга приговорили к ограничению свободы за причинение смерти по неосторожности.