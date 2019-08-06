Москва, 6 августа, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, передаёт 6 августа корреспондент ИА REGNUM.

Cikrf.ru Любовь Соболь

На заседании группы был рассмотрен вопрос о подписях, собранных для регистрации на выборы в качестве кандидата. Как было сказано во время обсуждения, Соболь вернули семь голосов. Но этого количества оказалось недостаточно для удовлетворения её жалобы.

Дискуссия во время рассмотрения оказалась острой. В частности, замглавы ЦИК Николай Булаев предложил передать в Следственный комитет данные о подписях умерших людей, оказавшихся в предоставленных кандидатом списках. Однако глава Центризбиркома Элла Памфилова не согласилась с заместителем.

Окончательное решение по жалобе будет принято на заседании ЦИК РФ.