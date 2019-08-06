Челябинск, 6 августа, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Бывший кандидат на пост губернатора Челябинской области Александр Лебедев проиграл очередной суд. Верховный суд России рассмотрел его апелляцию на решение облсуда и отказался её удовлетворить, сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

Таким образом, в судебном порядке подтверждена правота областной избирательной комиссии, которая ранее признала баннер с его изображением незаконным агитационным материалом. Баннер был установлен в Челябинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля правоту избиркома подтвердил областной суд. Напомним, Лебедев курирует правовые вопросы в «Центре защиты прав жителей Челябинской области». Он баллотировался на пост губернатора, выборы которого пройдут 8 сентября, но не сумел пройти регистрацию.