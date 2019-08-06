Москва, 6 августа, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Фэшн-директор Центрального универсального магазина Алла Вербер умерла от инфаркта. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на друга Вербер журналиста Олега Шарана.

Averber.com Алла Вербер

Напомним, сегодня стало известно, что Вербер скончалась в Италии в больнице Форте-дей-Марми на 62 году жизни. В Италии она занималась закупкой товаров для престижных российских магазинов, а также формировала новые коллекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вербер была госпитализирована накануне из-за сепсиса — заражения крови.

Вербер стала фэшн-директором ЦУМа в 2003 году. В её обязанности входила закупка товаров для престижных российских магазинов и формирование новых коллекций. Именно благодаря работе Вербер в российской столице были открыты бутики мировых брендов Dolce 'n Gabbana, Gucci, Prada, Brioni.