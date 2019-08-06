Нью-Йорк, США, 6 августа, 2019, 20:58 — ИА Регнум. ООН призывает Индию и Пакистан воздержаться от эскалации и «проявить сдержанность» в Кашмире, 6 августа передаёт агентство Associated Press.

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«Мы с обеспокоенностью следим за напряженной ситуацией в регионе… и настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность» , — сказано в заявлении Генсека ООН Антониу Гутерриша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 августа Индия отменила особый статус, действовавший для индийской части Кашмира, что спровоцировало эскалацию конфликта с Пакистаном.

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