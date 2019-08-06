Донецк, 6 августа, 2019, 20:48 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике подвергся украинскому миномётному обстрелу город Горловка, заявил 6 августа журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

По его информации, вечером около 19:20 мск из 82-мм миномётов была обстреляна одна из окраин Горловки. Кроме того, украинские силовики не менее 15 минут обстреливали окраины поселка шахты имени Гагарина из гранатометов.

Каратели прекратили вести огонь только после того, как на их позициях прогремел взрыв. По мнению военных ДНР, причиной взрыва могло быть преждевременное срабатывание гранаты автоматического гранатомёта.

Представители Донецкой Народной Республики напомнили, что это является очередным нарушением перемирия, и призвали международных наблюдателей «немедленно вмешаться в происходящее» для пресечения украинских провокаций.