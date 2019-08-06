Исламабад, 6 августа, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Пакистан и Индия наращивают группировки войск вблизи линии разграничения в Кашмире, 6 августа передает агентство Associated Press.

Pakistanarmy.gov.pk Пакистанский солдат

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан уже заявил, что пакистанские военные «будут сражаться до последней капли крови» в случае атаки Индии в Кашмире.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа индийский парламент лишил индийскую часть Кашмира — спорного региона между Индией и Пакистаном — особого статуса.

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