Цхинвал, 6 августа, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что его республика должна войти в состав Российской Федерации и осетинский народ должен наконец воссоединиться. Об этом он заявил сегодня, 6 августа, в беседе с журналистами.

Kremlin.ru Анатолий Бибилов

По словам Бибилова, исторически было бы правильно, если бы Республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Тогда бы осетинский народ воссоединился.

«Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей — республика, а другая часть в составе России», — пояснил Бибилов.

Если Южная Осетия войдет в состав России, то можно будет провести работы по объединению Южной и Северной Осетии в один регион.

«Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо», — подчеркнул Бибилов.

Глава Южной Осетии подчеркнул, что в случае разделения у народа нет общего развития. И это видно на существующих примерах, в частности, на Южной и Северной Кореях.

«Идеология должна быть одна — объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ», — сказал глава Южной Осетии.