Реформа Гройсмана может оставить Украину без питьевой воды — эксперты
Киев, 6 августа, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики связывают переход водоканалов страны на почасовой график работы с вводом правительства Владимира Гройсмана рынка электроэнергии, который вызвал рост цен на электричество.
В частности, новоизбранный депутат от партии «Батькивщина», экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кученко назвал ввод рынка электроэнергии непродуманной и бездарной «реформой» правительства Гройсмана.
В свою очередь, политический эксперт Евгений Прокопишин сообщает, что команде президента Владимира Зеленского придётся устранять негативные последствия от ввода рынка электроэнергии. Он напомнил, что ранее Зеленский заявлял о необходимости отсрочить на год ввод рынка электроэнергии.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» предупредила, что с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды потребителям. В организации такой шаг связывают с нехваткой средств на оплату электроэнергии в действующем тарифе.
Напомним, с июля диспетчеры госпредприятия Национальной энергокомпании «Укрэнерго» заставляют работать компании «Укргидроэнерго» в предаварийном или аварийном режиме. По данным издания «Украинская правда», «Укргидроэнерго» направило письмо в адрес «Укрэнерго», в котором отмечается, что работа гидроэлектростанций в ночное время из-за отсутствия резервов на балансирующую энергию на теплоэлектростанциях и разгрузки ГЭС ниже планируемого графика в дневной период приводит к дополнительным убыткам «Укргидроэнерго». Причиной этого указываются некорректные предельные цены на балансирующем рынке.