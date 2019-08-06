Киев, 6 августа, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики связывают переход водоканалов страны на почасовой график работы с вводом правительства Владимира Гройсмана рынка электроэнергии, который вызвал рост цен на электричество.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

В частности, новоизбранный депутат от партии «Батькивщина», экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кученко назвал ввод рынка электроэнергии непродуманной и бездарной «реформой» правительства Гройсмана.

«Сейчас все встрепенулись от «успехов» нового энергорынка и повышения цены на э/э для промышленности и водоканалов… Три года назад единственный политик попытался остановить этот «эксперимент» — угадайте её имя?! Правильно — Юля. Однако бредовый энтузиазм «реформаторского» бума, щедро сопровождаемый обвинениями в «популизме» и «зраде», оказался сильнее. Это далеко не единственная непродуманная и бездарная «реформа», последствия которых сейчас будут остро ощущаться вашими кошельками и вашими нервами», — отметил Кучеренко на своей странице в «Фейсбуке».

В свою очередь, политический эксперт Евгений Прокопишин сообщает, что команде президента Владимира Зеленского придётся устранять негативные последствия от ввода рынка электроэнергии. Он напомнил, что ранее Зеленский заявлял о необходимости отсрочить на год ввод рынка электроэнергии.

«Рынок э/э им. Порошенко» в действии — а ЗеКоманда предупреждала … С 20 августа украинские водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды. Об этом 5 августа заявила вице-президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий. По ее словам, это связано с новой моделью рынка электроэнергии, которая полноценно заработала с 1 июля и вызвала подорожание электроэнергии для предприятий на 25%», — написал Прокопишин в «Фейсбуке».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» предупредила, что с 20 августа водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды потребителям. В организации такой шаг связывают с нехваткой средств на оплату электроэнергии в действующем тарифе.

Напомним, с июля диспетчеры госпредприятия Национальной энергокомпании «Укрэнерго» заставляют работать компании «Укргидроэнерго» в предаварийном или аварийном режиме. По данным издания «Украинская правда», «Укргидроэнерго» направило письмо в адрес «Укрэнерго», в котором отмечается, что работа гидроэлектростанций в ночное время из-за отсутствия резервов на балансирующую энергию на теплоэлектростанциях и разгрузки ГЭС ниже планируемого графика в дневной период приводит к дополнительным убыткам «Укргидроэнерго». Причиной этого указываются некорректные предельные цены на балансирующем рынке.