Сухум, 6 августа, 2019, 20:08 — ИА Регнум. 6 августа в заседании комитета министров Абхазии было принято постановление «Об утверждении правил стандартизации средств размещения», сообщает информагенство АпсныПресс.

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Согласно новому постановлению, государственному комитету Абхазии по стандартам, энергетическому и техническому надзору до 1 ноября 2019 г. следует разработать, согласовать с министерством по курортам и туризму и утвердить индивидуальные требования, предъявляемые к каждому виду объектов размещения туристов, предусмотренных в правилах стандартизации средств размещения. Объекты размещения туристов будут подтверждать соответствие стандартам соответствующими сертификатами. Главы администраций районов Абхазии и города Сухум одновременно должны контролировать и принимать предусмотренные законодательством республики меры против нецелевого использования земельных участков и несоблюдения мероприятий по стандартизации средств размещения туристов.