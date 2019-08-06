Киев, 6 августа, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В Бразилии находится делегация ВВС Украины, занимающаяся вопросом закупки турбовинтовых учебно-боевых самолетов-штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano, сообщает 6 августа интернет-ресурс Infodefensa.com.

Af.mil Super Tucano

По информации портала, делегацию ВВС Украины возглавляет их командующий генерал-полковник Сергей Дроздов. На данный момент в Сан-Паулу проходят переговоры c руководством бразильской компании Embraer.

Главком украинских ВВС уже совершил полёт на поршневом штурмовике EMB-314 Super Tucano из состава 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии на авиабазе Кампо-Гранде.

Портал утверждает, что Украина хотела купить такие самолёты за счёт финансирования США.

Стоит отметить, что штурмовики Embraer EMB-314 Super Tucano ранее закупались Ливаном, Нигерией и Афганистаном из-за их дешевизны и пригодности для борьбы с плохо вооружёнными группами партизан.

О количестве самолётов, которые планирует купить Украина, пока не сообщается.