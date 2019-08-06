Липецк, 6 августа, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В Липецке 6 августа из-за сообщений о подозрительных предметах людей эвакуировали из трёх зданий. Как сообщил портал Gorod48, в двух случаях тревога оказалась ложной, третий объект обследуют.

Эдуард Бежанов ИА Красная Весна Кинолог с собакой

На улице Неделина эвакуировали отделение банка. Рядом с ним было обнаружено три пакета. После обследования кинологов выяснилось, что в мешках лежали старые тряпки.

На улицу Крайнюю рядом с Советским районным судом экстренные службы прибыли из-за пакета, из которого торчала микросхема. В том пакете также не нашли ничего, кроме мусора. Вечером из-за бесхозной сумки людей эвакуировали из здания железнодорожного вокзала.