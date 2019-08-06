Вашингтон, 6 августа, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Грузовой космический корабль Cygnus возвращается на Землю после доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается 6 августа в микроблоге американского аэрокосмического агентства NASA в Twitter.

Nasa.gov Cygnus

Как отмечается, отстыковка корабля от американского модуля Unity состоялась в 19:15 по московскому времени — в момент, когда МКС находилась над Тихим океаном.

Напомним, ракета-носитель Antares с кораблём Cygnus была запущена с космодрома в американском штате Вирджиния в апреле текущего года. Корабль доставил на Международную космическую станцию около 3,5 тонны грузов.