Рига, 6 августа, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Несмотря на увеличение государственной помощи в деле поддержки демографии, в Латвии рождается все меньше и меньше детей, сообщает новостной портал bb.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

В период с 2016 по 2019 год в Латвии количество выделяемых средств на содействие рождаемости было увеличено с 106,2 млн евро до 148,7 млн. В это же время число новорождённых сократилось с 21,9 тыс. до 17,4 тыс.

На протяжении уже трех лет в Латвии наблюдается тенденция сокращения рождаемости. Количество новорожденных в июне 2019 года составило 1508 детей, что стало новым антирекордом за последние 100 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главной причиной снижения рождаемости в Латвии по-прежнему являются сложная социально-экономическая ситуация в стране и связанная с ней массовая миграция экономически активных жителей — потенциальных родителей. В год Латвия теряет по 20−25 тысяч человек, и поток людей, покинувших страну в поисках достойной жизни, не снижается. Естественный прирост населения остается негативным начиная с 1991 года

Напомним, уровень смертности в Латвии остается неизменным с 2011 года, а вот уровень рождаемости падает уже третий год подряд: в 2016-м в Латвии родилось чуть менее 22 тысяч детей, в 2017-м — примерно на тысячу меньше, в 2018-м же — всего 19 107 младенцев.