Лондон, 6 августа, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг вчера, 5 августа, подготовку к гипотетическим новым выборам в Соединенном Королевстве ближайшей осенью, сообщает испанское издание El Mundo. Политик заверил, что люди хотят не очередного голосования, а исполнения их предыдущей просьбы, которую они высказали на избирательных участках, т. е. Брексита. С каждым днем новый лидер консерваторов все явственней демонстрирует свою стратегию, которая заключается в том, чтобы задержаться на Downing Street как можно дольше, считает СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM
Brexit

В конце прошлой недели активно муссировались слухи о том, что Джонсон, возможно, уже начал подготовку к предвыборной кампании, но премьер-министр их не подтвердил. «Нет. Мой ответ — нет. Жители Соединенного Королевства голосовали на выборах 2015 года, на референдуме в 2016 году и новых генеральных выборах в 2017-м. Чего они хотят, так это получить то, о чем просили, — а это не что иное, как выход из Европейского союза. Последнее, чего бы я хотел, — опять проводить новые выборы», — сказал глава правительства.

Вдобавок к этому его советники неофициально сообщили, что даже если лидер оппозиции Джереми Корбин выполнит свою угрозу вынести Джонсону вотум недоверия, будет уже слишком поздно. По их словам, новый премьер-министр располагает «необходимыми рычагами», позволяющими отсрочить проведение выборов как минимум до 31 октября, т. е. до даты, на которую запланирован Брексит. Один из шагов, который призван аннулировать усилия оппонентов (как справа, так и слева), — анонсированная вчера инвестиция порядка 1,96 млрд евро в Национальную систему здравоохранения.