Лондон, 6 августа, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг вчера, 5 августа, подготовку к гипотетическим новым выборам в Соединенном Королевстве ближайшей осенью, сообщает испанское издание El Mundo. Политик заверил, что люди хотят не очередного голосования, а исполнения их предыдущей просьбы, которую они высказали на избирательных участках, т. е. Брексита. С каждым днем новый лидер консерваторов все явственней демонстрирует свою стратегию, которая заключается в том, чтобы задержаться на Downing Street как можно дольше, считает СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

В конце прошлой недели активно муссировались слухи о том, что Джонсон, возможно, уже начал подготовку к предвыборной кампании, но премьер-министр их не подтвердил. «Нет. Мой ответ — нет. Жители Соединенного Королевства голосовали на выборах 2015 года, на референдуме в 2016 году и новых генеральных выборах в 2017-м. Чего они хотят, так это получить то, о чем просили, — а это не что иное, как выход из Европейского союза. Последнее, чего бы я хотел, — опять проводить новые выборы», — сказал глава правительства.