Екатеринбург, 6 августа, 2019, 19:01 — ИА Регнум. На гражданскую панихиду и прощание с умершим вице-спикером свердловского заксобрания Анатолием Суховым пришёл экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом сообщают СМИ Екатеринбурга.

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Мишарин выступил перед собравшимися. Экс-губернатор вспомнил, как он работал вместе с умершим, в том числе «находясь в одном вагоне».

На мероприятии присутствовали представители Свердловской железной дороги, которой Сухов посвятил немалую часть своей жизни.

Напомним, именно при губернаторстве Александра Мишарина Анатолий Сухов стал депутатом, а позже и зампредседателя свердловского заксобрания.

Сухов скончался 2 августа 2019 года в возрасте 63 лет.