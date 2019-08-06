Майкоп, 6 августа, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Многочисленные факты необоснованного начисления платежей жителям Адыгеи за вывоз твердых коммунальных отходов выявлены прокуратурой республики. В течение первой половины 2019 года их сумма превысила 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе надзорного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM ЖКХ

«Выявлены факты двойного начисления оплаты, неверного определения размера оплаты, а также случаи использования в расчетах недостоверных сведений о количестве проживающих лиц, что влекло за собой начисление необоснованно увеличенной оплаты», — рассказали в ведомстве.

По результатам рассмотрения прокурорских представлений устранены нарушения в отношении более 20 тысяч абонентов. Незаконно начисленные платежи на сумму свыше 1 млн рублей с них списаны.

Напомним, Адыгея, как и другие субъекты РФ, с 1 января 2019 года перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором по обращению с ТКО в республике и ее столице является ООО «Экоцентр».