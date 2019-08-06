Калининград, 6 августа, 2019, 18:42 — ИА Регнум.

Правительство Калининградской области Антон Алиханов в ходе рабочего выезда в Черняховский городской округ проконтролировал начало строительства распределительных газопроводов шестого и седьмого участков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 6 августа, в ходе рабочего визита в Черняховский округ, кроме прочих вопросов, проинспектировал работы по газификации жителей района, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящий момент в округе началось строительство распределительных газопроводов шестого и седьмого участков. В целом весь объект протяжённостью в 92,12 км и разделён на семь участков. В последнем квартале этого, 2019 года, его планируется полностью сдать в эксплуатацию.

Правительство Калининградской области Строительство распределительных газопроводов в Черняховске обеспечит природным газом к 2021 году почти 33 тысячи человек

Шестой и седьмой участки протянутся на 25,43 км, а стоимость их строительства составляет 105,2 млн рублей. Газопровод обеспечит природным газом в общей сложности 33 121 человек, а газификация района после его ввода в эксплуатацию составит 66,3%.