Тамбовщина полностью перейдет на работу по счетам эскроу с 2020 года
Тамбов, 6 августа, 2019, 18:32 — ИА Регнум. Строительная отрасль Тамбовской области планирует полностью перейти на работу по счетам эскроу с 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Тамбовская область вместе со всей страной переходит на новую модель финансирования жилищного строительства — соответствующие поправки в законодательство вступили в силу с 1 июля 2019 года. Эта модель финансирования жилищного строительства нацелена на защиту прав покупателей жилья, борьбу с таким явлением как «обманутые дольщики», удаление с рынка недобросовестных застройщиков, сокращение сроков строительства. Принципиально новый механизм проектного финансирования разработан по поручению президента страны Владимира Путина.
В Тамбовской области процесс перехода на новую схему финансирования жилищного строительства находится на особом контроле губернатора Александра Никитина. О том, как внедряются новые правила в регионе, сегодня, 6 августа, рассказал вице-губернатор Арсен Габуев.
Согласно действующему законодательству, в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) застройщик обязан либо обновить проектную декларацию с указанием перехода на проектное финансирование и использование механизма счетов эскроу, либо получить заключение о соответствии критериям, утвержденным правительством РФ, для сохранения возможности привлечения средств граждан по старой схеме.
Тамбовская область стала одним из лидеров Центрального федерального округа по этой работе. Так, в регионе строительство 56 объектов (30 застройщиков) ведется с привлечением денежных средств по договорам участия в долевом строительстве. По ним заключено 4357 договоров. Строительство пяти объектов (два застройщика) осуществляется с привлечением денежных средств с использованием счетов эскроу. Три застройщика обратились в кредитные организации для получения проектного финансирования. В Тамбовской области выдано 28 заключений о соответствии проектов строительства требованиям, предусмотренным положениями постановления правительства РФ от 22 апреля 2019 года № 480 «О критериях, определяющих степень готовности многоквартирного дома».
По его словам, вопрос рассмотрения документов по некоторым застройщикам длится более шести месяцев. Такие задержки связаны с первым этапом внедрения системы, когда все только начинают работать по новым правилам.