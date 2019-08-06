Волгоград, 6 августа, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд России лишил две иностранные компании контроля над крупнейшим производителем стали из Волгограда — заводом «Красный Октябрь». Нарушения обнаружил антимонопольный комитет — сделка состоялась без одобрения правительственной комиссии. Компании действовали в обход законодательства и незаконно приобрели контрольный пакет акций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФАС России. В 2013 году акции Волгоградского металлургического комбината приобрёл швейцарский оффшор. В 2016 и 2017 годах эта компания размещала эмиссионные акции, купленные кипрской фирмой. Бенефициаром обоих оффшоров выступало одно и то же лицо.

Alexxx1979 Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь»

«Все сделки, связанные с установлением контроля иностранных инвесторов над российскими стратегическими предприятиями, должны проходить обязательное предварительное согласование через Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, тем более, если речь идёт о предприятиях, деятельность которых связана с национальной безопасностью страны. Нарушение процедур согласования и нежелание соблюдать правила игры являются поводом для возврата активов», — уточнил заместитель руководителя ФАС России Даниил Фесюк.

Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом Волгоградский металлургический комбинат — завод «Красный Октябрь» — в ноябре 2018 года. Решение было вынесено на основании заявления Федеральной налоговой службы о том, что у завода есть 130 млн рублей неоплаченных налогов. Владелец комбината живёт на Кипре, его обвиняют в незаконном выводе активов завода на сумму более 6 млрд рублей, он объявлен в международный розыск.

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