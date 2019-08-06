Муром, Владимирская область, 6 августа, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Во Владимирской области в ходе торгов определён оператор, который будет отвечать за сбор, вывоз и переработку мусора в четырёх муниципальных районах, сообщил портал «ПроВладимир».

Мусорные контейнеры

Оператором ТБО в Гусь-Хрустальном, Муромском, Меленковском и Селивановском районах и районных центрах стала компания «Эко-Транс». Контракт заключается на девять лет и два месяца, его стоимость — три миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, во Владимирской области переход на новую систему был отложен на 2020 год из-за того, что действующий оператор ТБО ООО «Владэкотехпром» не был готов к новым условиям работы и договор с ним был расторгнут. Торги на определение новых операторов были отложены из-за жалоб мусорных компаний в Федеральную антимонопольную службу, которые в администрации региона назвали «саботажем».