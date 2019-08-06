Тамбов, 6 августа, 2019, 18:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области в ближайшее время начнется строительство новых школ в областном центре, городе Котовске и рабочем поселке Умет, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Новая школа в Тамбовской области

Губернатор Александр Никитин делает особый акцент на создании ультрасовременных условий в сфере общего образования. В связи с этим в регионе ведется активное строительство школ. В частности, в ближайшее время строить общеобразовательные учебные заведения начнут в городах Котовске и Тамбове, рабочем поселке Умет. Об этом сегодня, 6 августа, на пресс-завтраке рассказал журналистам вице-губернатор Арсен Габуев.

«У нас очень много проектов, которые мы планируем реализовать в ближайшие несколько лет на территории региона», — подчеркнул он.

В настоящее время завершено строительство новой школы в Рассказово. В июле получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и сейчас в ней полным ходом идет подготовка к началу нового учебного года. Трехэтажное здание новой школы на 900 мест появилось в микрорайоне Арженка. Учебное заведение получило название «Школа — Центр современных индустриальных технологий». Оно состоит из четырех модулей, в каждом из которых будут располагаться профильные центры.

Завершается строительство школы на 1275 мест в Мичуринске на территории микрорайона «Прогресс». Здесь, по словам вице-губернатора Арсена Габуева, строительные работы будут закончены до 1 сентября.

«Каждый построенный объект должен быть максимально комфортным и экономически выгодным для использования, поэтому так важна четкая отработка каждого этапа, слаженная работа заказчиков, проектировщиков, строителей», — отметил Арсен Габуев.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» уже в этом году в Котовске начнется строительство новой школы на 825 ученических мест. Эстафету в 2020-м подхватит райцентр Умет, где стартует строительство агроинженерной школы, которая будет рассчитана на 350 учебных мест.

«Строительство двух больших школ, на 2450 ученических мест каждая, запланировано в микрорайонах «Майский» и «Телецентр» Тамбова. Их введение в эксплуатацию позволит полностью уйти от второй смены», — сказал вице-губернатор Арсен Габуев.

Так, к строительству школы в «Майском» планируют приступить в 2020-м. Ориентировочная стоимость ее строительной части, по оценке вице-губернатора, составит около 1,8 млрд рублей. Она будет построена по проекту «Школы Сколково-Тамбов», доработанному с учетом реалий сегодняшнего дня.

«Мы прекрасно понимаем, что есть потребность в строительстве такой же школы в южной части города, в микрорайоне «Пехотка». Новая школа будет рассчитана и на ребят, проживающих в поселках Строитель и Бокино. Уже давно возникает вопрос строительства школы в центре Тамбова, он сейчас находится на проработке», — добавил Арсен Габуев.