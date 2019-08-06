Москва, 6 августа, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Действия новых властей на Украине однозначно свидетельствуют о намерении Киева продолжить курс на войну. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Стена

«Одну стену они уже строили. Яценюк, правда, сетчатую. Сейчас решили ещё бетоном залить, чтоб больше можно было своровать. И это очень чётко показывает, что никакой реинтеграции они не хотят. Никакой дороги к миру они не строят, поскольку реинтеграция — это, прежде всего, повиниться за те военные преступления, которые Украина совершила в 2014 году», — заявил Барабанов.

Это вполне ожидаемо, учитывая, что заговорить о реинтеграции Донбасса означало бы поставить вопрос об основаниях для развязывания конфликта на юго-востоке Украины.

«А значит, и осудить военных преступников, начиная с Коломойского, который, собственно, и формировал фашистские батальоны, которые убивали мирных жителей. Если же они хотят строить бетонную стену, то это новый курс на войну. Вот и всё. Этот пресловутый генерал Кравченко, криптобандеровец, организует там стройбаты и будет возводить эту стену. Замечательная карьера украинского военного», — добавил Барабанов.

Ранее украинский журналист и избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, построив стену на границе Украины и ДНР и ЛНР.