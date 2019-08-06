Москва, 6 августа, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Министерство обороны России уже произвело заказ первой партии модернизированных многофункциональных истребителей Су-30СМ1. Первые боевые машины этой марки войска получат уже в 2020 году, а массовые поставки пойдут в 2021 году. Планируется модернизировать до данного стандарта все боевые машины Су-30СМ. Об этом пишет газета «Известия».

Минобороны России Многофункциональный истребитель СУ-30 СМ

Модернизированный самолет имеет две важные отличительные черты. Первое: он получил новый двигатель АЛ-41Ф1С. Таким же двигателем оснащается сверхманевренный истребитель Су-35. У данного двигателя ресурс в четыре раза больше, и он гораздо экономичнее. Возможности двигателя позволяют самолету, например, зависнуть как вертолет или мгновенно сбросить скорость.

Второе: Су-30СМ1 получил самую мощную в мире бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис». Она способна обнаружить противника на дальности более ста километров.

В результате модернизации самолет сможет нести новые управляемые средства поражения. Речь идет о корректируемых авиабомбах КАБ-250 и ракетах «воздух-поверхность» Х-59МК2. Ракета Х-59МК2 является оружием из класса высокоточных авиационных средств поражения. Ее применение идет по принципу «выстрелил и забыл».