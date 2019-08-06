Нью-Йорк, США, 6 августа, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Индексы Уолл-стрит частично восстановили позиции после вчерашнего обрушения, 6 июля передает агентство Reuters.

Карикатура на больную Уолл-стрит во время банковской паники 1907 года

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones поднялся на 158,31 пункта (0,62%), до 25 876,05 пункта, индекс S&P 500 вырос на 20,49 пункта (0,72%), до 2865,23 пункта, индекс Nasdaq вырос на 79,27 пункта (1,03%), до 7805,31 пункта.

В ходе торгов 5 августа на Уолл-стрит индексы S&P и Nasdaq упали более чем на 3% из-за резкого падения курса юаня. Процентное падение индексов стало самым сильным с начала 2019 года.

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