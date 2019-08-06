Сотни писем в Подмосковье выбросили на помойку
Москва, 6 августа, 2019, 17:49 — ИА Регнум. На помойке в Одинцовском городском округе Московской области обнаружили сотни писем. Видеозапись разместил телеграм-канал Baza.
Alexey Ivanov
Почта России
В ситуации разбирается ФГУП «Почта России». Предприятие начало внутреннее расследование.
«По факту недоставки почтовой корреспонденции и для установления всех деталей происшествия служба безопасности предприятия проводит внутреннее расследование», — цитирует агентство «Москва» пресс-службу ФГУП.
В «Почте России» пообещали принять кадровые и дисциплинарные решения по результатам проверки, вплоть до увольнения провинившегося сотрудника.