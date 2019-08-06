Москва, 6 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. В российской социальной сети «ВКонтакте» тестируется функция скрытия количества лайков и репостов под публикациями. Об этом 6 августа сообщил директор по росту и исследованиям социальной сети Андрей Законов.

Martinsson Serg Вконтакте

«Мы тестируем разные отображения социальных кнопок под постами в ленте новостей. Один из вариантов — лайки и репосты без счётчиков», — приводит его слова пресс-служба «ВКонтакте».

Законов отметил, что отношение к лайкам в интернете в последние годы изменилось. Если прежде они рассматривались как средство коммуникации между авторами и читателями, то «со временем их стали воспринимать как мерило качества контента».

В рамках эксперимента администрация «ВКонтакте» планирует оценить, как изменения повлияют на вовлечение пользователей. Отмечается, что пока новая функция тестируется ограниченным числом пользователей. О сроках её возможного внедрения не сообщается.

Напомним, в июле новая версия дизайна, в которой пользователи не могут просматривать количество лайков под чужими публикациями, начала внедряться в социальной сети Instagram. Осенью минувшего года также стало известно об аналогичных планах администрации сервиса микроблогов Twitter.