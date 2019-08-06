Молодые семьи предлагают объединить в советы
Псков, 6 августа, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В России при региональных уполномоченных по правам ребёнка хотят создать советы молодых семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое предложение прозвучало в ходе Всероссийского форума для молодых семей, который проходит в Псковской области.
Идею поддержала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный детский омбудсмен также назвала интересным предложение о социальной рекламе молодых и многодетных семей.
Всероссийский форум молодых семей Псковская область принимает впервые. В мероприятиях форума, которые продлятся до 9 августа, принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации.