Псков, 6 августа, 2019, 17:08 — ИА Регнум. В России при региональных уполномоченных по правам ребёнка хотят создать советы молодых семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое предложение прозвучало в ходе Всероссийского форума для молодых семей, который проходит в Псковской области.

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Идею поддержала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка «Надеюсь, что эти объединения будут работать также эффективно, как работает по обеспечению безопасности детства созданный ранее совет отцов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный детский омбудсмен также назвала интересным предложение о социальной рекламе молодых и многодетных семей.

Всероссийский форум молодых семей Псковская область принимает впервые. В мероприятиях форума, которые продлятся до 9 августа, принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации.