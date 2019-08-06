Псков, 6 августа, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова считает интересной идею о социальной рекламе молодых и многодетных семей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом детский омбудсмен заявила сегодня, 6 августа, в рамках Всероссийского форума для молодых семей, который проходит в Псковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Анна Кузнецова

«В рамках проекта планируется размещать на билбордах фотографии счастливых семей, аналогичную акцию планируется запустить и в социальных сетях», — пояснили в пресс-службе псковской областной администрации.

Напомним, Всероссийский форум молодых семей проходит в Псковской области с 5 по 9 августа. В нём принимают участие более 400 человек в возрасте от 18 до 35 лет из 42 субъектов Российской Федерации.