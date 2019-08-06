Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Наказание для родителей, которые подвергли своего ребенка опасности, приведя его на несанкционированный митинг, должно быть таким, чтобы не пострадал их ребенок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 августа, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников, комментируя требования прокуратуры Москвы.

I See Modern Britain Мать с ребенком

Как сообщалось ранее, прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав семейную пару, которая пришла на несанкционированный митинг с годовалым ребенком. В ходе митинга родители к тому же передавали ребенка другому человеку, отметили в надзорном ведомстве.

«Безусловно, родители, которые берут детей на политическую акцию, где есть угроза возникновения беспорядков и где правоохранительные органы могут применить силу, — такие родители не дружат с головой, и к ним нужно применять какие-то меры воздействия.

Но наказание должно быть таким, чтобы наказанными оказались взрослые, а не ребенок. О ребенке как раз надо позаботиться. Лишение родительских прав — это катастрофа для детей.

Поэтому нужно использовать штрафы и иные административные меры. После одной или нескольких таких санкций желание брать ребенка на митинги должно пропасть», — отметил Дмитрий Солонников.