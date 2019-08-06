Челябинск, 6 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. В Челябинске будут отремонтированы проблемные подъезды к социальным объектам. Их включат в план ремонта на ближайшие два года, сообщает пресс-служба мэрии.

(сс) Bastiat74 Челябинск

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования навести порядок с подъездами в городское управление дорожного хозяйства направили представители ОНФ. По их словам, состояние многих подъездов к соцобъектам оставляет желать лучшего. Это касается как тех дорог, которые несколько лет не чинили, так и тех, которые отремонтировали сравнительно недавно. Также активисты отметили, что коммунальщики нередко разрывают свежеуложенный асфальт, чтобы выполнить какие-либо работы.

Врио мэра Наталья Котова выразила надежду на то, что некоторые объекты будут отремонтированы уже в 2019 году. Также она подчеркнула, что ранее уже дала поручения наладить синхронизацию работы различных городских служб, чтобы в том числе избежать раскопок на уже отремонтированных участках.