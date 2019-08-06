Козельск, Калужская область, 6 августа, 2019, 16:42 — ИА Регнум. На мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения в городах Калужской области в 2019 году в рамках проекта «Чистая вода» из федерального бюджета будет выделено свыше 61 млн рублей, и ещё более 2,5 млн рублей — из областного. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Фото Алексея Горюнова. Пресс-служба правительства Калужской области Строительство станции очистки питьевой воды в Козельске.

По данным ведомства, в городе Козельске специалисты проинспектировали ход строительства станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции. Мощность козельской станции — 4920 м³/сутки. Введение ее в строй позволит повысить качество услуги водоснабжения в необходимом для населения объеме.

Строительство насосной станции в Козельске ведёт подрядная организация ООО «Русэкострой». Работы планируется завершить к концу 2019 года. Общая стоимость контракта — 188,24 млн рублей.