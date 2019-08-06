Рим, 6 августа, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Установление минимального уровня оплаты труда в Италии возможно, но только после того, как будут снижены налоги, заявил в эфире Radio24 во вторник, 6 августа, вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Прежде чем перераспределять богатство, нужно его создать, а для этого требуется «смелый экономический маневр», сказал Сальвини.

Как сообщалось ранее, с инициативой установления минимального уровня оплаты труда в Италии (9 евро в час) выступают коллеги «Лиги» по правящей коалиции из «Движения 5 звезд».

В партии Сальвини, в свою очередь, настаивают на первоочередной унификации и снижении ставок НДФЛ до 15% для граждан, чей семейный годовой доход не превышает 55 тыс. евро.