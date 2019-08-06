Переславль-Залесский, Ярославская область, 6 августа, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Технология производства рекультиванта, разработку которой заказала администрация Переславля-Залесского Ярославской области, не будет применяться при рекультивации полигона твердых коммунальных отходов под Переславлем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Переславль-Залесский

Как сообщало ранее ИА REGNUM, администрация городского округа объявила аукцион на «разработку технологии производства рекультиванта» с начальной ценой 30 млн рублей.«По данным администрации городского округа город Переславль-Залесский закупочные процедуры ведутся на выполнение научно-исследовательской работы: разработка технологии производства рекультиванта (марки Био и техно) с целью применения при использовании в процессе рекультивации и восстановлении нарушенных земельных участков в Ярославской области, расположенных на территории городского округа г. Переславля-Залесского. Прежде всего, проведения рекультивации отработанных карьерных выемок и прочих нарушенных земель, с целью возврата их в хозяйственный оборот. Так как на территории городского округа г. Переславля-Залесского остро стоит проблема восстановления земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности. Речь идет об участках, на которых уничтожена растительность, разрушен почвенный покров, изменены гидрологический режим и рельеф, заброшенные карьеры, рекультивация которых в установленном порядке не проводилась», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.

Как рассказали в департаменте, по завершению научно-исследовательских работ город получит универсальные технологии рекультивации с использованием «вторичного» сырья. Эти технологии могут могут быть применены ко всем земельным участкам, нуждающимся в рекультивации. При этом в департаменте опровергли информацию о том, что полученная технология будет применяться для рекультивации закрытого полигона.

«Для рекультивации закрытого полигона ТКО, находящегося возле деревни Красной Переславского района Ярославской области, разработан отдельный проект рекультивации данного полигона, которым не предусмотрена разработка технологий производства рекультиванта и его использование», — сообщили в департаменте.

Отметим, что ранее проблема восстановления заброшенных карьеров в Переславле или бывшем Переславском районе, равно как и в других районах Ярославской области, никак не была обозначена в общественном пространстве.