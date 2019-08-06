Ульяновск, 6 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В двух районах Ульяновской области, где выявлены очаги заболеваемости африканской чумы свиней (АЧС), карантин снят, сообщает агентство ветеринарии Ульяновской области.

Свиньи

По данным ведомства, в Барышском и Кузоватовском районах снят карантин по АЧС «в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации» чумы свиней. Ранее очаги заболеваемости были выявлены на территории села Сурские вершины Барышского района и посёлка Кузоватово Кузоватовского районов.

«Неблагополучным по африканской чуме свиней остаётся инфицированный объект в десятом квартале Безводовского лесничества, в котором проводятся профилактические мероприятия», — говорят в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках карантинных мероприятий предстояло утилизировать 200 свиней. Кроме того, по расчётам властей, необходимо провести мероприятия по диагностике чумы свиней, цена вопроса — 8 млн рублей.