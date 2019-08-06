Грозный, 6 августа, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Власти Чечни отмечают улучшение ситуации на рынке труда. В первом полугодии 2019 года численность зарегистрированных безработных снизилась на 4,7 тыс. человек. Об этом главе региона Рамзану Кадырову доложил 5 августа премьер-министр Муслим Хучиев.

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По его словам, среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 5%. В среднем она составляет теперь 26 410,1 рубля. Кроме того, Хучиев отметил как важное достижение увеличение доходов консолидированного бюджета Чечни на 19,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года уровень безработицы в Чечне составлял 8%. При этом, по словам пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, уровень безработицы в Чечне нельзя сравнивать с показателями других субъектов РФ, так как республика пережила две военных компании и только начинает восстановление экономики.