Москва, 6 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Российский певец Егор Крид провёл прямую трансляцию на Twitch вместе профессиональным киберспортсменом Александром «s1mple» «Костылевым». Стрим прошёл на официальном Twitch-канале Крида 5 августа.

Vk.com/kreed58 Егор Крид

Во время трансляции певец и киберспортсмен играли в шутер CS: GO (Counter Strike: Global Offensive), где s1mple учил Крида особенностям игры. Благодаря этому стриму, количество подписчиков на Twitch-канале певца вновь увеличилось примерно до 50 тыс. человек.

Впервые Егор Крид провёл прямую трансляцию вместе с другим киберспортсменом — Данилом «Zeus» Тесленко. За почти три часа стрима новый канал певца набрал больше десяти тысяч подписчиков, которые поддержали новое увлечение Крида.