Нарын, Киргизия, 6 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Еще 19 сотрудников китайской горнорудной компании «Zhong Ji Mining» обратились за медицинской помощью после нападения местных жителей на золотой рудник «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии, пишет «24.kg».

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По информации минздрава, они самостоятельно обратились в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. В настоящее время их осматривают медики для установки диагноза.

Отметим, что ранее стало известно о том, что в результате конфликта на месторождении «Солтон-Сары» пострадали 20 работников компании «Zhong Ji Mining», их доставили в Нарынскую областную больницу.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 5 августа около 500 жителе сёл, расположенных близ золотого рудника «Солтон-Сары», устроили очередную акцию протеста, потребовав прекратить работы на золотом руднике и выгнать оттуда китайского инвестора.

Впоследствии между митингующими и сотрудниками китайской компании произошел конфликт — они начали бросать друг в друга камни, а затем местные жители угнали спецтехнику и попытались с ее помощью выдворить китайцев с рудника.

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