Симферополь, 6 августа, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Вопрос ликвидации деревьев на одной из центральных улиц крымской столицы будет тщательно рассмотрен соответствующими службами, результаты доведут до сведения горожан. Об этом 6 августа журналистам заявила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«Ремонт на ул. Александра Невского предполагает полную замену всех систем, которые находятся под землёй. На глубине в четыре метра находится коллектор, над ним — трубы водоснабжения, ещё чуть выше — газовая труба и другие различные коммуникации. Представьте, мы убираем четыре метра и что у нас происходит с корнями деревьев? Проблема не в том, что кто-то хочет их сносить, а в том, что там, где располагаются коммуникации, не должно быть деревьев», — пояснила Маленко.

Как сообщало ИА REGNUM, после множества протестов со стороны горожан, местные власти пообещали переделать проект реконструкции центральных улиц города и сохранить часть зелёных насаждений.