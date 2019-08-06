Париж, 6 августа, 2019, 15:49 — ИА Регнум. ПСЖ предложил трём клубам арендовать бразильского нападающего Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

Gustavo Gomes Неймар

По информации издания, руководство ПСЖ предложило «Реалу», «Ювентусу» и «Манчестер Юнайтед» взять в аренду 27-летнего игрока.

Отмечается, что ПСЖ намерен расстаться с Неймаром до закрытия летнего трансферного окна. При этом руководство французского клуба не хочет отпускать его в «Барселону» из-за того, что между клубами сложились натянутые отношения.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл в ПСЖ из «Барселоны» за €222 млн, став самым дорогим футболистом в истории.