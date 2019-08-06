Курган, 6 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В курганском региональном отделении «Единой России» опровергают информацию пресс-службы московского горкома КПРФ о задержании 3 августа в столице России супруга Натальи Тельминовой, которая является депутатом Юргамышской районной думы. Кроме того, парламентарий никогда не состояла в «Единой России» — баллотировалась как сторонница партии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в курганском отделении ЕР.

Сайт администрации Юргамышского района urgadmin.ru/ Настоящий депутат Юргамышской районной думы Наталья Тельминова

Настоящая Наталья Тельминова с удивлением узнала новость о якобы сделанных ею заявлениях в Москве о выходе из партии «Единая Россия» после задержания мужа бойцами ОМОН. Ведь 3 августа 2019 года они с супругом провели дома в кругу семьи в селе Гагарье.

Но пресс-служба московского горкома КПРФ заявила, что Наталья Тельминова, депутат Юргамышской районной думы, «разочарована произволом правящих кругов», выходит из «Единой России», потому что якобы её супруга схватили на Трубной площади 3 августа, «увезли в отделение ОВД, продержав там до полуночи».

Помимо этого, на сайте московского отделения КПРФ опубликовано фото «Натальи Тельминовой», которое не имеет ничего общего с реальным депутатом Юргамышской думы.

Напомним, 3 августа в Москве прошли несанкционированные акции протеста. Формальным поводом для них стал отказ в регистрации на выборы депутатов Мосгордумы сразу нескольким кандидатам.