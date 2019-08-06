Ставрополь, 6 августа, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Масштабная кампания по замене лифтов стартовала в Ставропольском крае: до конца 2019 года будет заменено 248 лифтов, отработавших более 30 лет. Они располагаются в 84 многоквартирных домах в десяти населенных пунктах, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта лифта

Работы по замене 51 подъемника уже идут в 21 доме в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках, в ближайшее время они также стартуют в Железноводске и Минеральных Водах. Позже к программе также присоединятся Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, Буденновск и поселок Солнечнодольск Изобильненского городского округа.

На 2020 год в Ставропольском крае запланирована замена ещё 427 лифтов в 110 многоквартирных домах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в 2019 году будет проведена замена 202 лифтов в жилых многоквартирных домах. Для этого выделено порядка 300 млн рублей в равных долях из бюджета Свердловской области и казны города.